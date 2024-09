Abschied nach 30 Jahren Ära am Uniklinikum Homburg endet – für Professor Menger gab es sogar einen Fackelzug

Der Dekan der Medizischen Fakultät des Saarlandes, Professor Michael Menger, geht in den Ruhestand. Man könnte auch sagen: Ein Badener verlässt das Saarland. Oder: Wer setzt so gekonnt Bommelhüte auf Doktorenhäupter? Wer hält so wunderbar leichte, humorvolle Reden bei universitären Veranstaltungen?