Radwegenetz Neue Radreparaturstation für den Kreis

Als Standort wurde der viel genutzte Radwander-Parkplatz am Sportheim in Altheim gewählt, der als Einstieg in drei touristische Radrouten dient und idyllisch im Bickenalbtal gelegen ist. Beim offiziellen Einweihungstermin erläuterte der Geschäftsführer des ADAC Saarland, Michael Gindorf, die Beweggründe des Projektes: „Als Mobilitätsclub setzt sich der ADAC auch für die Förderung des Fahrrads ein. So genießen unsere Mitglieder automatisch auch einen Fahrrad-Pannenservice mit umfangreichen Leistungen.“ Für alle, die in Alltag und Freizeit mit dem Rad unterwegs seien, möchte der ADAC mit Reparaturstationen Hilfe zur Selbsthilfe leisten, um kleinere Pannen oder Anpassungen am Rad schnell vor Ort erledigen zu können, betonte Gindorf weiter.