Pandemie wütet weiter : Acht weitere Corona-Tote im Saarpfalz-Kreis

Saarpfalz-Kreis Im Saarpfalz-Kreis sind weitere acht Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Corona-Toten stieg am Montag auf 43, wie der Saarpfalz-Kreis mitteilte. Das ist ein trauriger Spitzenwert bei dieser Pandemie-Statistik.

Am Samstag hatte die Behörde 39 neue Fälle registriert, am Sonntag 28 und am Montag 20. Insgesamt sind damit seit Ausbruch der Seuche 2114 Menschen angesteckt gewesen, 1817 haben die Infektion ausgestanden. So verteilen sich die Zuwächse über die letzten drei Tage: Homburg 716 Fälle (plus 24), St. Ingbert 598 (plus 25), Bexbach 156 (plus 6), Blieskastel 278 (plus 17), Gersheim 50 (unverändert), Kirkel 136 (plus 6), Mandelbachtal 149 (plus 9). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 158,68 (Vortag 150,92).