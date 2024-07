Gelungener Schulabschluss in der Burggemeinde Kirkel Sie haben ihre Abschlüsse in der Tasche

Limbach · Aufgeregt, gut vorbereitet und in schicker Garderobe trafen die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Gemeinschaftsschule Kirkel in Limbach mit ihren Eltern, Verwandten und Freunden an der Dorfhalle in Limbach ein, wo die gemeinsame Schulabschlussfeier stattfand, wie es vonseiten der Schule in einer Presseveröffentlichung heißt.

12.07.2024 , 09:12 Uhr

Sie haben ihren Abschluss gemacht, nun beginnt für die Absolventinnen und Absolventen ein neuer Lebensabschnitt. Foto: Stephanie Klein