Erinnerung an den 17. Juni 1953 „Demokratie ist nicht selbstverständlich“

„Nicht erst als Landrat und Vorsitzender der Siebenpfeiffer-Stiftung hat mich die Demokratiebewegung und die Demokratiegeschichte unseres Landes bewegt und motiviert. Natürlich gibt es auch Randeffekte etwa im täglichen Verwaltungsbetrieb, die man gern mit Blick auf die möglichst zügige und effektive Aufgabenerledigung bisweilen anders hätte. Gleichwohl muss man das in Kauf nehmen, denn es gibt keine vernünftige Alternative zur Demokratie als Grundpfeiler unseres politischen Systems. Dass der Volksaufstand vom 17. Juni blutig niedergeschlagen wurde, macht allzu deutlich, dass weder Demokratie noch Freiheit je als selbstverständlich anzusehen sind. Wieder starben vor 70 Jahren Menschen in ihrem persönlichen Einsatz für Menschenrechte und für Freiheit. Sie starben dafür, dass wir heute selbstbestimmt leben können. Das sollten wir uns immer wieder bewusstmachen, es zumindest nicht vergessen. Der Volksaufstand ist sicher auch ein bedeutsames Kapitel der europäischen Freiheitsgeschichte. Nach diesem sahen europäische Staatsoberhäupter Deutschland in einem neuen Licht. Die demokratische Gesinnung hinter den ostdeutschen Ereignissen und das Einstehen für ein Leben in Menschlichkeit und Freiheit, gegen die Willkür, verschaffte den Freiheitskämpfenden Respekt und Anerkennung. Und in der Erinnerung an den 17. Juni sollten wir alles dafür tun, dass sich die Schere zwischen Ost und West auch nicht wieder weiter öffnet.“