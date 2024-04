Jubiläumsfeier am 21. April Sie hilft seit 20 Jahren Frauen im Saarpfalz-Kreis, wieder in den Beruf zurück zu finden

Was sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre noch getan hat, spiegelt auch den gesellschaftlichen Prozess im Land wider: „Wir haben sehr viele Migrantinnen, die unsere Angebote gerne annehmen“, so Rudolf. Aber oft scheitere der Wunsch nach Berufstätigkeit in Deutschland an der Sprache: „So haben wir auch Sprachkurse aufgelegt“.