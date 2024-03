Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises 20 Jahre berufliche Frauenförderung

Aufgrund der durchweg positiven Bilanz beschloss man 2018 im Wirtschaftsministerium des Saarlandes, das erfolgreiche Beratungsangebot in die Breite zu tragen. Um die im Saarland noch immer sehr niedrige Frauenerwerbsquote zu steigern, wurde das Landesprogramm „Frauen in Arbeit“ aufgelegt und in jedem Landkreis Beratungsstellen „Frau & Beruf“ etabliert, die nach dem Vorbild der Homburger Koordinierungsstelle funktionieren. Bindeglied der Einrichtungen ist die Netzwerkstelle Frauen im Beruf (FiB), die bereits 2017 vom Wirtschaftsministerium initiiert wurde. Ziel aller dieser Bemühungen ist es, das Potenzial der zahlreichen, teils gut ausgebildeten Frauen in den saarländischen Arbeitsmarkt zu integrieren und Frauen – die dies wünschen – den Weg beziehungsweise den Wiedereinstieg in den Beruf zu ebnen. „Die erfolgreiche Statistik des Teams um die Frauenbeauftragte Birgit Rudolf zeigt beeindruckend, wie kontinuierlich daran gearbeitet wird, um Frauen mit passenden Lösungen in ihren jeweiligen Lebenslagen zu unterstützen. Hinter diesem Zahlenwerk stehen Menschen, für deren Belange sich mit Empathie und Engagement eingesetzt wird“, lobt Landrat Theophil Gallo die positive Entwicklung.