Hospiztage im Saarpfalz-Kreis Hilfe bei Schmerzen und Einsamkeit

Die Eröffnung erfolgt am Montag, 30. September, um 18 Uhr im Homburger Forum durch den Schirmherrn Landrat Theophil Gallo, gemeinsam mit der Diözesan Caritasdirektorin und ersten Vorsitzenden der ökumenischen Hospizhilfe, Barbara Aßmann. Anschließend wird Professor Sven Gottschling zum Thema „Schmerzen, Angst und Einsamkeit am Lebensende – Was können wir tun?“ referieren. Dabei gibt der Palliativmediziner Einblicke in ein breites Spektrum an Maßnahmen, die – nicht nur – am Lebensende die Lebensqualität verbessern können. Im Anschluss erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über Hospiz- und Trauerarbeit in der Region und über die weiteren Angebote im Rahmen der Hospiztage 2024 zu informieren. Die Anmeldung ist erforderlich über den Saarpfalz-Kreis unter Telefon (0 68 41) 1 04 80 56 oder per E-Mail an dez3@saarpfalz-kreis.de.