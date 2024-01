CDU am Höcherberg Betz bleibt CDU-Chef in Bexbach

In seiner Rede ging der Jurist auf die Verbandsarbeit der vergangenen zwei Jahre ein, die zeige, was die CDU-Bexbach leiste. Neben einer Impfaktion und den traditionellen Veranstaltungen, wie beispielsweise dem Schlachtfest und dem Herbstfest mit Schnapswanderung, habe man eine Reihe von neuen Formaten eingeführt. Projektwanderungen, Fahrradtouren und eine Tasting-Reihe. „Unsere Veranstaltungen sind ein voller Erfolg und kommen insbesondere auch bei Nichtmitgliedern der CDU Bexbach hervorragend an – egal ob sich die Bürgerinnen und Bürger bei den Projektwanderungen aus erster Hand von Bürgermeister Christian Prech informieren lassen wollen, oder einfach nur einen geselligen Abend im Rahmen unserer Tasting-Reihe verbringen wollen. Wir sind da für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt“, so Betz.