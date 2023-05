Merzig Verein für Deutsche Schäferhunde feierte 100 Jahre Bestehen

Der Verein für „Deutsche Schäferhunde (SV) Ortsgruppe Merzig“ wurde am 1. Januar 1923 gegründet und bildet die Hunde nach den Richtlinien des Diensthundewesens aus. Familienfreundlich, Soziales, Wesen, Familienhund und Begleithund gehören natürlich auch dazu. Der Verein trainiert drei Sparten: Fährtensuche nach vermissten Personen und Gegenstände, Unterordnung, also Gehorsam und Freude am Arbeiten, der Mensch und der Hund müssen gemeinsam ein Team bilden, und Schutzdienst: Wesensüberprüfung zwischen Beute und Stresssituationen