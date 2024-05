Auktion in Homburg erbrachte große Spendensumme 100 000 Euro für das Kinderhospiz-Haus

Die Aktion „Prominente malen und zeichnen für den guten Zweck“ von SR 3 hat bei einer Auktion am Donnerstagabend einen Erlös von 100 000 Euro für das geplante Kinder- und Erwachsenenhospiz Homburg erbracht. Bevor die 45 Promi-Zeichnungen in den Privatbesitz übergehen, sind sie noch bis Freitag, 31. Mai, im Restaurant „Ohlio“ in Homburg zu sehen, teilt das Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren mit.