Saarbrücken/Berlin : Ministerpräsident Hans will härteren Lockdown nach Weihnachten

Saarbrücken/Berlin Zu den Festtagen lockert die Saar-Regierung die Corona-Regeln. Danach drohen allerdings Geschäfts-Schließungen bis 10. Januar.

Erst Lockerungen der Kontaktverbote, dann ein weitgehendes Herunterfahren des öffentlichen Lebens: Mit diesem Konzept steuert die saarländische Landesregierung in der Corona-Pandemie auf das Jahresende zu. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) macht sich damit Forderungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina zu eigen. Deren Experten sprachen sich am Dienstag für einen harten Lockdown mit Geschäftsschließungen ab Weihnachten aus. Dieser soll bis zum 10. Januar andauern.

Zuvor hatte die Saar-Regierung die Kontakt-Regeln für Weihnachten bekanntgegeben. Diese sind lockerer als in einigen anderen Bundesländern. So ist zwischen dem 23. und dem 27. Dezember erlaubt, dass sich Angehörige eines Haushaltes mit höchstens zehn weiteren Menschen aus drei weiteren Haushalten oder „dem familiären Bezugskreis“ treffen. Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen. Derzeit dürfen sich Angehörige eines Haushaltes mit maximal fünf Personen aus einem weiteren Haushalt oder dem „familiären Bezugskreis“ treffen. Zugleich beschloss das Saar-Kabinett erste Verschärfungen: So gilt am 24. Dezember sowie jeweils am Silvester- und Neujahrstag ein Verbot, auf belebten Plätzen und Straßen Alkohol zu trinken. Die Kommunen können außerdem das Böllern an belebten Plätzen verbieten.