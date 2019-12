Saar-Linke über Datenspeicherung von HIV-Erkrankten : Speicherung „gehört abgeschafft“

Saarbrücken Linke im Saar-Landtag hält Datenspeicherung von HIV-Positiven für diskriminierend.

Die Linksfraktion im Saarländischen Landtag hat nach einer Anhörung im Innenausschuss ihre Forderung nach dem Ende der Speicherung von HIV- und Hepatitis-Infizierten in polizeilichen Datenbanken erneuert. Der Innenpolitiker Dennis Lander teilte mit: „Alle medizinischen Experten und die Fachleute der Aidshilfe haben ganz klar dargelegt: Diese Speicher-Praxis ist zum Schutz der Polizistinnen und Polizisten vor einer Übertragung völlig ungeeignet und sogar kontraproduktiv. Denn diejenigen, die von ihrer Infektion wissen und in Behandlung sind, sind nicht mehr ansteckend – und nur diese Personen tauchen in den Datenbanken auf.“ Diejenigen, die nichts von ihrer Infektion wüssten, seien nicht in Behandlung, darum ansteckend – aber stünden nicht in der Datenbank. Das biete Polizeibeamten nur „eine Scheinsicherheit“.