Corona-Entwicklung im Präsenz-Unterricht : Zahl der positiv getesteten Saar-Schüler steigt

Foto: dpa/Nicolas Armer

Saarbrücken Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Schülerinnen und Schüler an den Saar-Schulen steigt. Wie das Saar-Kultusministerium der SZ auf Anfrage am Freitag mitteilte, sind jetzt 69 Schülerinnen und Schüler von rund 120 000 positiv auf Sars-Cov-2 getestet, in der Vorwoche waren noch 45 Schülerinnen und Schüler infiziert.