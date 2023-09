Ulrich Commerçon plötzlich selbst Kleinkunst-Akteur St. Ingberter Pfanne: Von Diven, Spitzenhöschen und Kruzifixen

Das kommt davon, wenn man in der ersten Reihe sitzt! Ulrich Commerçon, SPD-Fraktionsvorsitzender im saarländischen Landtag, ist bekanntlich Stammgast bei der St. Ingberter Pfanne. Am zweiten Wettbewerbsabend landete der frühere Kultusminister nun selbst als Kleinkunst-Akteur auf der Bühne der Alten Schmelz: Die Chanson-Comédienne Maladée erkor ihn als Sketchpartner und verwickelte ihn in allerlei verfängliche Situationen mit engem Körperkontakt und Spitzenhöschen. Ob sie wusste, welches prominente Opfer sie sich da ausgesucht hatte? Egal: Commerçon bewies Humor und machte jeden Quatsch gut gelaunt mit – wie weitere männliche „Freiwillige“, mit denen Maladée als eher burschikos strukturierter Vamp ihre Späße trieb. Da durfte das Publikum zum Ausklang des Sonntags nochmal herzlich kichern.