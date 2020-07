Nach Corona: Zwei neue Bücher sehen in die Zukunft : Die Chance, die die Krise zu bieten vermag

Was birgt die Zeit nach der Corona-Krise? Wie verändert sich unser Miteinander? Das versuchen der Zukunftsforscher Matthias Horx und der Politologe Ivan Krastev in ihren neuen Büchern herauszufinden. Foto: obs/Initiative Markt- und Sozialfors

Arras Die Autoren Matthias Horx und Ivan Krastev skizzieren in ihren neuen Werken eine Zukunft nach Corona.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schreiner

Nach der Krise ist vor der Krise, so sieht es derzeit aus. Wir wissen nicht, wie lange die Corona-Pandemie die Welt noch in Atem halten wird geschweige denn, ob oder wann die alte Normalität zurückkehrt. Dafür gibt es nun die ersten Bücher, die sich an einer Aufarbeitung der Krise und deren Folgen versuchen.

Eines davon stammt von dem Zukunftsforscher Matthias Horx, der in der Hochphase der Covid 19-Pandemie (Mitte März) bereits einen Essay veröffentlichte, der seinerzeit im Nu durch die Decke schoss, binnen einer Woche drei Millionen Mal auf Horx‘ Internetseite angeklickt und in Windeseile in 20 Sprachen übersetzt wurde. Sein neues Buch „Die Zukunft nach Corona“ trägt denselben Titel wie der Essay und vertieft dessen Grundthesen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei des Autors Überzeugung, dass die Krise positive Effekte zeitigen kann. Eine „neue Kultur der Erreichbarkeit, der Verbindlichkeit“ sei entstanden, konstatiert Horx und ermutigte in der Hochphase des Lockdowns dazu, die aus seiner Sicht damit verbundene Selbstbesinnung vieler über das Ende der Krise hinaus zu bewahren.

Anders als viele Schwarzmaler kultivierte Horx in seinem Essay das Prinzip Hoffnung – wahrscheinlich erfuhr sein Text genau deshalb derart viel Resonanz. Hier setzt nun auch sein Buch an. „Eine solche Krise ist eine Aufforderung zum Leben“, heißt es darin etwa. Die mit der Pandemie verbundenen Ängste hätten zuvor virulente, „eher diffuse Ängste – etwa vor Ausländern, Kriminalität, Verarmung, Wirtschaftskrise, Terrorismus“ mit einem Mal irrelevant gemacht, schreibt Horx. Nun, da die Pandemie in Europa (zumindest fürs erste) hinter uns liegt, mache sich, sofern man von familiären oder beruflichen Folgeeffekten verschont blieb, Erleichterung breit: „Die Welt wirkt wieder jung und frisch, und wir sind plötzlich voller Tatendrang.“

Wo zuvor viel einschüchterndes Adrenalin in Umlauf war, strömt nun in uns wieder die aufputschende „körpereigene Superdroge“ (Horx) Dopamin. „Genau das ist, oder war, das Corona-Gefühl“, schreibt der in Wien ein Zukunftsinstitut unterhaltende Ex-Sponti. Er skizziert es als eine Form wiedergewonnener Selbstwirksamkeit, indem durch die erzwungene Quarantäne plötzlich Verzicht als etwas Befreiendes erlebt werden konnte. Gepaart war dieses „Corona-Gefühl“ mit der ungeahnten Versöhnung unseres sozialen und individuellen Ichs. Die tiefe Dissonanz zwischen unserem und dem Leben der anderen wich gesellschaftlicher Solidarität. Mitunter driftet Horx‘ erfrischend konstruktiver Ansatz, der Pandemie ihren giftigen Stachel zu ziehen, in rosarote Gefilde ab. Etwa, wenn er behauptet: „Das, was in den letzten Jahren an ‚Co-Kulturen’ entstanden ist, an dynamischen Kooperationsinseln, vom Co-Working über das Co-Gardening bis hin zum Co-Living, rückt plötzlich vom Rand in die Mitte der Gesellschaftsveränderung.“

Breiten Raum nimmt im zweiten Teil das Prinzip der „Re-Gnose“ ein, die Matthias Horx selbst als Selbstveränderung durch rückblickende Vorausschau definiert. Horx propagiert ein Antizipieren von Zukunft, das im Privaten die eigene Variabilität stärker berücksichtigt und daher mehr Resilienz ermöglicht. Und das im Ökonomischen mehr Flexibilität zulässt, um weniger krisenanfällig zu sein. Konkret plädiert Horx unter dem gemeinsamen globalen Schirm partiell für mehr Autarkie und Autonomie. „Regionalisierung und Lokalisierung sind dafür entscheidende Trends. In der industriellen Produktion bedeutet das mehr Fertigungstiefen, weniger ,just in time‘, sondern womöglich kommen auch alte Produktionen (zum Beispiel Textil, Solarpanels, Medikamente) zurück in die Lokalität.“ Unterm Strich bleiben Horx‘ Ausblicke auf die möglichen Veränderungen unseres Lebens durch die Pandemie reichlich vage und gewagt. Ob er nun prophezeit, „Starkbierfest und Trance-Disco, Kreuzfahrtschiff und Après-Ski-Party könnten eine dauerhafte Verekelung erfahren“. Oder er eine postindustrielle Arbeitswelt nach dem skandinavischen Modell der „Flexy-Curity“ für möglich hält, in der Arbeitsmobilität (Flexibility) und Sicherheit (Security) vermählt werden könnten.

Einen von ungleich mehr Skeptizismus getragenen Ansatz als Horx verfolgt der für sein jüngstes Buch „Das Licht, das erlosch“ kürzlich mit dem Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik ausgezeichnete bulgarische Politologe Ivan Krastev. In einem nur 90 Seiten langen, ebenso klugen wie verästelten Essay unter dem Titel „Ist heute schon morgen?“ versucht Krastev auszuloten, wie die Covid-19-Verwerfungen Europa womöglich verändern werden. Denn dort werde Covid-19, vermutet Krastev, „seine vielleicht radikalste politische Wirkung entfalten, weil die Pandemie die Grundlagen des europäischen Projekts hinterfragt“, indem sie auf fatale Weise „den geheimnisvollen Zauber geschlossener Grenzen“ bekräftigt habe. Krastev ist sich sicher, dass die EU sich künftig nicht mehr wie gehabt wird einfach weiter „durchwurschteln“ können. „Touristen anziehen und Migranten abweisen – das ist grob verkürzt die Weltordnung, die Europa sich wünscht“, bringt er die Janusköpfigkeit der EU sehr schön auf den Punkt. Weil aber die Migrationsbewegungen mittelfristig zunehmen dürften, könnte dies das politische Pendel in Europa weiter in Richtung eines fremdenfeindlichen Populismus ausschlagen lassen.

Krastev konzediert zwar, dass die Menschen in Krisenzeiten „nach denjenigen Ausschau halten, die sie schützen können und einschlägige Kenntnisse besitzen“, weshalb Populisten, sofern sie nicht längst fest im Sattel saßen, unterm Strich eher wenig politisches Kapital aus der Pandemie schlagen konnten. Andererseits mahnt Krastev, dass sich die Qualität von Demokratien daran bemesse, Einschränkungen von Freiheitsrechten zeitlich zu begrenzen. Dennoch ist er sich sicher: „Die Tatsache, dass Bürgerrechte und Freiheiten auf Eis gelegt werden, wird eher zu einer Ablehnung als zu einer Befürwortung des Autoritarismus führen.“

Genauso wie in Horx‘ Fall schreibt auch Krastevs Corona-Buch einen kürzeren Text fort, den er in der Hochphase der Pandemie verfasste. In der Wochenzeitung „Die Zeit“ hatte er Mitte März „Sieben Schlüsse aus der Coronavirus-Krise“ gezogen. Vier Monate später ist dies nun in ein „Konzept der sieben Paradoxa“ gemündet, das den Kern von Krastevs Fortschreibung seines „Zeit“-Beitrags ausmacht.

Auch wenn nicht alle sieben Widersprüche gleichermaßen stringent und ergiebig sind: Das ein oder andere Paradoxon, das Krastev ausmacht, ist durchaus erhellend. So schreibt er etwa, dass das Virus zwar „den Trend zur Deglobalisierung“ verstärkt, zugleich jedoch die „Grenzen der Renationalisierung aufzeigt“, weil es der Menschheit „erlaubt, ihre gegenseitige Abhängigkeit und ihre Zusammengehörigkeit zu erfahren“. Wenn Krastev gleichwohl pessimistisch in die Zukunft blickt, dann weil er in der Pandemie ein „Versagen der politischen Führer der Welt“ ausmachte, eine kollektive Antwort auf die Krise zu finden.

Könnte es sein, dass unsere Covid-19-Heimsuchung für uns in einigen Jahren „nicht mehr ist als eine Art kollektive Halluzination“? Krastev vermutet dies und erklärt es damit, dass der Geschichte des Virus ein klarer, erzählbarer Plot fehlt. Genauso wie der Spanischen Grippe, die vor hundert Jahren mehrere hundert Millionen Opfer forderte, ein solcher Plot fehlte, weshalb sie im Gegensatz zu anderen, laut Krastev jedoch erzählbareren Katastrophen heute nahezu völlig in Vergessenheit geraten ist.

Zu den bedenkenswerten Hypothesen von Krastevs Buch gehört seine aus dem Vergleich der Corona- mit der Klima-Krise gewonnene Erkenntnis hinsichtlich der Dynamik zwischen den Generationen: Während in Sachen Klimawandel die Jugend hart ins Gericht mit den Alten ging, weil diese die Folgen desselben auf dem Rücken künftiger Generationen austrage, fühlten sich nun die Alten bedroht von der „mangelnden Bereitschaft der Jungen, ihren Lebensstil zu ändern“.

Das vielleicht größte Paradoxon der Corona-Katastrophe könnte, mit Krastev gesprochen, darin bestehen, „dass die Schließung der Grenzen zwischen den EU-Staaten und die Isolation der Menschen in ihren Wohnungen uns kosmopolitischer denn je gemacht hat“. Können wir doch nicht leugnen, wer wollte Ivan Krastev da widersprechen?, dass wir in Zeiten von Corona mehr denn je erlebt haben, „wie es sich anfühlt, eine gemeinsame Welt zu bevölkern“. Hierin liegt, das verbindet die Bücher von Horx und Krastev, die große Chance, die Krisen wie diese bieten.