Zoë Becks Lesung bei der HomBuch : Hauptsache, man hat seine überwachte Ruhe

Homburg Zoë Beck hat bei der Hombuch, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, aus ihrem Buch „Paradise City“ gelesen.

„Paradise City“, der Name sagt es schon – so schlecht ist es gar nicht in der fiktiven Zukunftsstadt, die Zoë Beck in ihrem Thriller beschreibt: Den Menschen geht es gut, sie haben Arbeit, ein Zuhause, sind gesund. Klimawandel und Seuchen sind um das Jahr 2100 überstanden – das Grauen sitzt jedoch noch tief, und die Menschen sind froh, ihre Ruhe zu haben. Kaum jemand stört sich daran, in einem totalitären Überwachungsstaat zu leben, oder fragt sich, ob die Nachrichten der Faktenlage entsprechen. Vielen ist völlig egal, dass der Staat alles regelt. Doch einige wenige nicht staatliche Nachrichtenagenturen wollen sich nicht ruhig stellen lassen – und hier beginnt der Kriminalfall.