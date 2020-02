Geschickt gemixt : Yellow Cello sorgt für Heidenspaß

Saarbrücken Das Ensemble Yellow Cello, angeführt vom Staatsorchester-Konzertmeister Wolfgang Mertes, hat am Sonntag im Staatstheater ein Kabarett- und Mitmach-Konzert unter dem Titel „Sing Along“ vor vollem Haus gespielt.

„Die Saaltür ist mittlerweile von außen abgeschlossen. Wer nicht mitmacht, muss in der Pause nachsingen!“ – Thomas Schmidt-Ott, der Blickfang am gelben Cello und gleichzeitig derjenige, der mit gewinnend-ironischer Art durch das Programm moderiert, weiß, wie man das Publikum für sich gewinnt. Und dieses ist überaus gewillt, sich an den immer wieder eingestreuten Mitsing-Passagen zu beteiligen. Die Band, die neben Schmidt-Ott und Mertes (Violine/Trompete) aus Tim Sund an den Tasten, Sänger Daniel Mattar, Daniel Cordes (Bass) sowie Oliver Strauch (Schlagzeug) besteht, kombiniert klassische Musik mit Jazz, Pop und Rock – und wie! Schon das scherzhaft benannte „Elise im Saarland“ mischt Beethovens bekannte Komposition mit lateinamerikanischem Jazz, lässt sie irgendwann in perkussive Improvisation kippen und bietet nebenbei noch Zeit, dass einige Zuschauer der ersten Parkettreihe mit Handschlag begrüßt werden können – und das war erst das erste Stück.