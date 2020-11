Nach Aufruf von Oliver Strauch : Weihnachtslieder statt Almosen

Saarbrücken Wirtschaftsprüfer aus Saarbrücken reagieren auf Hilferufe saarländischer Künstler und geben Weihnachtslieder in Auftrag. Den Anstoß gab ein Professor von der HfM Saar.

Christoph Hell, der als Amateurmusiker selbst eine starke Affinität zur Kultur hat, fühlte sich angesprochen: „Seit einigen Jahren verzichtet unsere Firma auf das Verschicken von Weihnachtskarten und spendet stattdessen für karitative Zwecke“. Hell schlug intern vor, ein Ensemble freier Musiker mit dem Einspielen von Weihnachtsliedern für Mitarbeiter und Mandanten zu beauftragen, und rannte offene Türen ein. Er wandte sich an Strauch, der seinen ehemaligen Studenten, den frei schaffenden Saarlouiser Schlagzeuger Kevin Naßhan, beauftragte, ein Jazz-Quartett zusammen zu stellen. Und so kam‘s, dass am Samstag in Dorothée Dunsbachs „Raum für Musik“ in der Mainzer Straße, vier Musiker drei jazzige Weihnachts-Standards einspielten und auf Video bannten. Mit Aufnahme und Schnitt war der ebenfalls freiberuflich tätige Keyboarder und Tontechniker Bernhard Wittmann (Blaufabrik Tonstudio) beauftragt.

Die Ergebnisse sollen, so Hell, auf YouTube, Facebook und der Firmen-Homepage veröffentlicht und in der Mailkorrespondenz von Dornbach verlinkt werden. Sängerin Svenja Hinzmann, Pianist Martin Preiser, Kontrabassist Stefan Engelmann und Schlagzeuger Kevin Naßhan bewiesen sich als echte Vollprofis: Ratzfatz waren das swingende „I‘ve Got My Love to Keep Me Warm“ und die beiden Balladen „Christmas Time is Here“ und „Ah Bleak and Chill the Wintry Wind“ im Kasten. Der Auftrag kam höchst willkommen. „Die Leute wissen ja nicht mehr, worauf sie noch hin arbeiten sollen!“, sagt Hell. Kevin Naßhan bestätigt das. Die neue CD seiner BigBand sei demnächst fertig produziert – aber wann und wo vorstellen, wie Gigs abmachen? Streams könnten zwar kein Live-Konzert ersetzen, sagt Svenja Hinzmann, die aktuellen Aufnahmen böten aber die Chance, präsent zu sein.