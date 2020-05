Kinobetreiberin über die Öffnung der Saar-Kinos : „Die Stimmung ist sehr gedrückt“

Saarbrücken Die Kinobetreiberin über die Wiederöffnung der saarländischen Kinos – und über die großen Probleme, die trotz Öffnung bleiben.

In der Erklärung der saarländischen Kinos, dass man erst am Anfang Juni öffne, heißt es, vom 18. Mai als möglichen Öffnungstermin habe man aus „aus der Presse erfahren“. Lief die Kommunikationen mit der Politik nicht ganz glatt?

ZIEGLER Ja, ich hätte mir die Kommunikation schon ein wenig besser gewünscht. Wir hatten ja ein Gespräch im Landtag und dann noch einen Brief an den Staatssekretär Eitel geschickt, in dem wir darum baten, dass wir im Juni öffnen können, mit etwas Vorlauf, den man ja braucht. Dass man sich entschlossen hat, dann doch früher die Wiederöffnung zu erlauben, hat uns überrascht, jetzt brauchen wir einen gewissen Vorlauf.

ZIEGLER Im Prinzip müssen wir uns, wie alle anderen auch, an die „Infektionsrechtliche Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie“ halten. Wir orientieren uns da an der Gastronomie, die ist in vielen Bereichen vergleichbar. Unser Hauptverband HDF Kino hat uns außerdem ein Hygienekonzept geschickt, das für ganz Deutschland erstellt wurde. Das passen wir jetzt an die saarländischen Kinobetriebe etwas an.