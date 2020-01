Deutsches Zeitungsmuseum in Wadgassen : „Fake News“ und „Wilde Zeiten“

Wadgassen Das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen plant zwei neue Ausstellungen.

Das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen setzt sich in diesem Jahr mit Fotografien von Günter Zint und „Fake News“ auseinander. Ab 4. Juli ist die Ausstellung „Wilde Zeiten. Fotografien von Günter Zint“ der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Fotografen zu sehen, wie die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz in Saarbrücken mitteilt. Die Präsentation der 63 Bilder des Fotografen ergänzt das Museum mit Zeitungen und Zeitschriften aus der eigenen Sammlung. Die Schau ist bis zum 27. September zu sehen.