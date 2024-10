Gatspiel im E-Werk Meister der kleinen Geste - So waren die Wiener Philharmoniker mit Daniele Gatti in Saarbrücken

Es war ein gewichtiges und herausragendes Konzertereignis der saarländischen Musikgeschichte. Die Wiener Philharmoniker unter dem Dirigenten Daniele Gatti am Sonntag im E-Werk. Mit einem nicht sehr populären, aber anspruchsvollen und interessanten Programm. Ein später Epilog der Musikfestspiele Saar, der mit Igor Strawinskys Ballettsuite „Apollon Musagète“ eröffnet wurde. Ein Auftragswerk der amerikanischen Pianistin und Mäzenin Elizabeth Sprague Coolidge für ihr Festival in der Washingtoner Library of Congress.