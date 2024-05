Porträt Susanne Wachs Susanne Wachs ist die Mutter der Mundart im Saarland

„Ich bin mit Mundart groß geworden“, sagt Susanne Wachs gleich zu Beginn des Gesprächs in ihrem Büro beim Saarländischen Rundfunk auf dem Saarbrücker Halberg. Die Unterhaltungschefin des Radiosenders SR 3 Saarlandwelle ist Ende April mit dem „Preis der Emichsburg 2024“ der 2200-Seelen-Gemeinde Bockenheim an der Weinstraße für ihre Bemühungen um die Mundart ausgezeichnet worden. Das war bereits der vierte Preis, den sie für diese Tätigkeit erhielt. „Damit hätte ich nie gerechnet. In meiner Schulzeit habe ich oft gehört, dass Mundart die Sprache der armen Leute ist“, betont Wachs. Und fährt fort, dass sie heute umso dankbarer sei, mit Mundart aufgewachsen zu sein, dass sie die Mundart liebe.