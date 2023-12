Neue Wege zur Klassik Wie die saarländische Pianistin Anny Hwang mit Kaffeebohnen Klassiklust macht

Graue Schöpfe, greise Köpfe – immer öfter packt einen die Zukunftsangst beim Blick in deutsche Konzertsäle, wo das junge Publikum so schütter nachwächst wie das Haar auf dem Haupt eines Otto-Normal-Klassikbesuchers; laut einer aktuellen Erhebung ist sein Durchschnittsalter mittlerweile auf 62 plus geklettert. Nicht dass Ensemble, Orchester und Theater nicht versuchten, gegenzuhalten – mit natürlich pädagogisch wertvoller Musik für Junge und Jüngste. Selbst Krabbelgruppen versucht man schon E-Musik als Tatatataa näherzubringen. Doch ob’s fruchtet?