„Ich bin zurück“-Tour 2024 Das Glück der schlichten Worte – so war das erste von drei Nicole-Konzerten im Saarland

„Ein bisschen Frieden“ gibt es schon für zehn Euro: Selbst fern der aktuellen Kriegs- und Krisenlage ist das ein kleiner Preis. Der praktische Beutel mit den Zeilen ihres Welterfolgs geht am Merchandising-Stand in der Dillinger Stadthalle allerdings nicht gerade weg wie die warmen Semmeln, die man damit prima vom Bäcker holen könnte. Verständlich: Die, die heute Abend da sind, sind durch die Bank textsicher, wie sie nachher noch beweisen werden. Und haben vermutlich das meiste längst, was man von und mit ihr drauf kaufen könnte.