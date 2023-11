Musicalstar aus Saarbrücken Fürs Musical entdeckt dank Videos im Internet

Isabella Dartmann wurde zwar in Saarbrücken geboren. Der „Liebe wegen“ zog sie aber direkt nach dem Abitur nach Bayern. Im Festspielhaus Neuschwanstein hat die Sängerin und Schauspielerin bereits einige Hauptrollen in Musicals wie „Ludwig 2“, „Die Schöne und das Biest“ und auch in der Welturaufführung von „Hundertwasser“ übernommen. Trotzdem fühlt sich die inzwischen 42-Jährige bis heute mit ihrer Heimat stark verbunden: „Ich komme ein paar Mal im Jahr ins Saarland, um meine Freunde und Familie zu besuchen.“