Festival Perspectives im Saarland und Lothringen endet Die Perspectives 2024 gehen ohne große Höhepunkte zu Ende

Forbach/Saarbrücken/Saargemünd · Am heutigen Samstag geht das Festival Perspectives mit einem Gastspiel in Saargemünd und einem Konzert im Festivalclub Sektor Heimat am Osthafen in Saarbrücken zu Ende. Ein Blick zurück und in die Zukunft.

24.05.2024 , 20:23 Uhr

Glamourlook: Im Rausch des Rock´n´Roll. Die Tanz-Truppe des Stücks "Stéréo" in Forbach im Carreau. Foto: Lahlou Benamirouche

Von Silvia Buss