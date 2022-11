Ausstellung zeigt 35 Kunstwerke - nur kurz : Der Saar-Landtag als Kunst-Förderer

Saarbrücken 162 Künstler und Künstlerinnen der Großregion haben sich für ein besonderes Förderprogramm des Saar-Landtags beworben, 14 davon haben es geschafft, dass eines ihrer Werke im Saar-Landtag hängen wird. Wer entschied da was?

Insgesamt werden 35 Werke präsentiert, die es in die Vorauswahl der Kunstausschreibung geschafft haben. Denn im Frühsommer hat der Landtag bereits zum zweiten Mal unter dem Motto „Der Landtag des Saarlandes fördert Kunstschaffende“ in einer öffentlichen Ausschreibung Künstler der Großregion dazu eingeladen, sich mit einem Kunstwerk zu bewerben. „Wir hatten die Ausschreibung schon im letzten Jahr veranstaltet, auch um unter dem Eindruck der Corona-Pandemie regionale Kunstschaffende zu unterstützen“, erklärt Dr. Sirin Özfirat, Leiterin der Abteilung Personal, Haushalt und Organisation des Landtages. Sie und Sonja Louis vom Referat Veranstaltungen waren für die Ausschreibung zuständig, Sonja Louis betreute die Kunstschaffenden. Die Richtlinien waren dabei genau festgelegt, jeder der Künstler und Künstlerinnen der Großregion durfte nur ein Kunstwerk digital einreichen, inklusive der Angabe des gewünschten Preises.

In diesem Jahr haben sich 161 meist professionelle Kunstschaffende beworben. Da in der Ausschreibung stand, dass es dem Landtag ein besonderes Anliegen ist, junge Talente zu motivieren und zu fördern, finden sich auch erfreulich viele Werke junger Kunstschaffender in der Ausstellung. Der Ankaufsetat für die Ausschreibung liegt bei 20 000 Euro, die auch schon für das nächste Jahr fest eingeplant sind. Die Auswahl aus Fotografien, Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen und sogar einer Video-Installation für den Ankauf traf ein Kunstbeirat unter dem Vorsitz von Heike Becker, der Präsidentin des Landtages. Bei den Mitgliedern des Beirats, Vizepräsidentin Dagmar Heib (CDU), der Fraktionsvorsitzende der SPD Ulrich Commerçon und die Abgeordneten Martina Holzer (SPD), Jutta Schmitt-Lang (CDU), Christoph Schaufert (AfD), ist zwar nicht von einer künstlerischen oder kunsthistorischen Vorbildung auszugehen, „aber sie haben alle großes Interesse an der Kunst“, versichert Dr. Sirin Özfirat. Trotzdem werden hier künstlerische Vorlieben und persönlicher Geschmack eine Rolle gespielt haben. „Daher hat, um eine erste Auswahl zu treffen, der Bibliotheksleiter des Hauses Jürgen Jager, der studierter Kunsthistoriker ist, beratend geholfen“, erklärt Sonja Louis die weitere Vorgehensweise.

Mit Jagers Rat wurde rund die Hälfte der Bewerbungen aussortiert. Anschließend wurden die verbliebenen Kunstschaffenden angeschrieben, ihre Werke im Original einzureichen, 35 Kunstwerke wurden ausgewählt und sind in der Ausstellung präsentiert. Am Abend der Vernissage wurden dann auch die Ankäufe bekannt gegeben, die Künstler und Künstlerinnen wurden allerdings schon vorher informiert, „da wir uns alle Mühe geben, sehr transparent zu kommunizieren“, sagt Sonja Louis. Insgesamt wurden 14 Werke vom Beirat ausgesucht, die ab sofort die Wände des Landtags zieren werden. Wobei jedes Kunstwerk zu dem Preis angekauft wurde, der bei der Bewerbung von den Urhebern mitgeteilt wurde. Die Ankäufe verbleiben nun im Landtag. „Jeder, der hier im Haus ein Büro hat, hat ein Zugriffsrecht auf die Werke, sie werden in den Büros, aber auch in den Gängen oder dem Foyer des Landtags dauerhaft zu sehen sein“, so Dr. Sirin Özfirat.