Theater an der Grenze : Fürs Theater aufgepürt: ein Dorf voller Geschichten

Luc Pfeiffenschneider, ein Busfahrer und Laienschauspieler aus Luxemburg, begeisterte in Wochern mit seiner komischen Geschichte in Platt. Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Perl Günstig wohnen in Deutschland, Geld verdienen in Luxemburg und einkaufen wie Gott in Frankreich – so lebt es sich heute für manche im Perler Ortsteil Wochern. Doch welche Geschichten warten noch im Dreiländereck? Ein Theaterprojekt ging auf Spurensuche.

Wochern? Wo zum Kuckuck liegt das denn? Von Luxemburg, Lothringen und Rheinland-Pfalz aus betrachtet ist das 192-Seelen-Dorf jeweils nur einen Katzensprung entfernt. Es handelt sich um einen Ortsteil der saarländischen Gemeinde Perl. Wer aus Richtung Merzig anreist, gurkt über asphaltierte Feldwege, die als Straßen zu bezeichnen reichlich ambitioniert wäre. Vertreter der Generation 50 bis 60 plus erinnern sich noch an die Partys, die im ausklingenden letzten Jahrtausend im ehemaligen Schullandheim des Dörfchens stiegen – veranstaltet von den vier Saarbrücker Söhnen des damaligen Eigentümers, des für sein robustes schlesisches Naturell bekannten Architekten Artur Gemballa. Dessen wohl berühmtester Sprössling war der Journalist Gero Gemballa, der 2002 in Belgien unter dubiosen Umständen zu Tode kam; er hatte sich mit investigativen TV-Dokumentationen einen Namen gemacht.

Als kulturpolitisch wertvolles und entsprechend gefördertes Doku-Theater kann man nun das Projekt bezeichnen, das seine jüngere Halbschwester am Wochenende in Wochern realisierte: Mit „Grenzland – Frontier Society“ präsentierte die 40-jährige Regisseurin und Theaterpädagogin Corinna Preisberg die erste Produktion ihres 2019 gegründeten „Dreiland-Theaters“.

Vor drei Jahren ist Preisberg ins Saarland zurückgekehrt und hat das geerbte frühere Schullandheim bezogen, um von dieser Basis aus die Landbevölkerung im Dreiländereck soziokulturell zu „missionieren“. Am Samstag und Sonntag diente das Anwesen jetzt als Ausgangs- und Endstation für einen performativen Theaterspaziergang durch den Ort – eine in mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitende Kooperation von Laien und Profis auf Deutsch, Französisch, Moselfränkisch und Luxemburger Platt. Man merkt, dass Preisberg mit derlei Aktionen Erfahrung hat: Nein, keine tumbe Dorfführung in altertümlichen Kostümen, hier ging’s um mehr als eine nur geschichtliche Aufarbeitung der wechselvollen Historie des Fleckchens, dessen nationale Zugehörigkeit mehrfach wechselte.

Theater im Grünen: Bérengère Brulebois tanzt zu den Kontrabassklängen von Stefan Scheib. Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Günstig wohnen in Deutschland, Geld verdienen in Luxemburg und einkaufen wie Gott in Frankreich – so sieht heute die Wirklichkeit vieler Wocherner aus. Aber wie ist es um Selbstverständnis, Heimatgefühl und Zusammenhalt dieser Grenz-Gesellschaft bestellt? Wie harmonieren Alteingesessene und Zugezogene unterschiedlicher Nationalitäten. Wollen Letztere sich überhaupt integrieren, können und möchten die Eingeborenen das zulassen? Zur Erkundung dieser Fragen und der Vergangenheit des Ortes recherchierte Preisberg über ein Jahr; sie verteilte Fragebögen, interviewte Ansässige, Ehemalige und Ortskundige. Am Ende erklärten sich neun Leute bereit, als „Experten und Expertinnen des Alltags“ mitzuwirken.