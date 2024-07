Globalgeschichte des Kapitalismus Wie der Kapitalismus wurde, was er heute ist

Saarbrücken · Die Anfänge des Kapitalismus lagen nicht in Europa. Auch 500 Jahre später lohnt es, beim Blick auf den Welthandel auch in globalen Dimensionen zu denken. Ein neuer Geschichtswälzer tut dies in vorbildlicher Weise.

15.07.2024 , 11:35 Uhr

„Heute kehrt die Globalisierungslogik als Bumerang in den Westen zurück“, schrieb die Transformationsforscherin Maja Göpel unlängst mit Blick auf die chinesischen Produkte, die den europäischen Markt heute fluten. Friedrich Lenger leitet in seiner Globalgeschichte des Kapitalismus her, wie es dazu kommen konnte. Foto: dpa/Christian Charisius

Von Christoph Schreiner