Künstler aus der Région Grand Est : Beiträge des Wettbewerbs „20fois1000“ werden gezeigt

Saarbrücken Unter dem Motto „20fois1000“ hat die Union Stiftung mit dem saarländischen Ministerium für Finanzen und Europa sowie dem PopRat Saarland 15 Künstlern aus der Région Grand Est 1000 Euro an Corona-Hilfen bereit gestellt.

Zum „fête nationale“ am 14. Juli startet um 19.30 Uhr ein Streaming-Konzert der Musiker Yann Loup und Anisha Adam. Sie spielen Songs aus ihren Alben „Carte de Viste“ und „Vis a vis“. Die beiden Künstler kombinieren englische Klassiker mit französischen Chansons. „Wir gehören auf jeden Fall zu den Künstlern, die die regionale deutsch-französische Kunst repräsentieren“, sagt Adam. „Wir danken der Union Stiftung mit dem Projekt ‚20fois1000‘, denn es hilft und unterstützt uns Künstler gerade in der jetzigen Zeit sehr, wo wir so gut wie gar keine Live Auftritte haben.“