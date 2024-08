SZ-Serie Museen im Saarland Das idyllische Bauernhaus im Saargau

„Das Haus ist ein dynamischer Kulturort, an der deutsch-französischen Grenze gelegen“, erklärt dann auch Jeanette Dillinger, Kunsthistorikerin und zuständig für das Museum als Mitarbeiterin der Sachgebietsleitung Tourismus des Kreises Saarlouis. Die Geschichte des schönen, alten Hauses sei nicht ganz genau geklärt. „Es ist ein Bauernhaus vom Typ lothringisches Einhaus, mit drei Räumen in der Tiefe“, erklärt sie. Die ältesten Teile des Hauses, dort, wo das Museum untergebracht ist, stammen aus der Zeit von 1730 bis 1750. „Aber das Haus wurde rund 80 Jahre später erweitert, es wurden Scheune und Stallungen angebaut.“ Das Haus war lange Zeit in Privatbesitz, es wurde über die Jahre massiv verändert. „Im Jahr 1993 wurde es vom Kreis Saarlouis als Ruine gekauft, aber von der Architektur her war das lothringische Bauernhaus noch gut zu erkennen. Und es war von Anfang an klar, dass das Haus zugänglich gemacht werden sollte“, sagt Jeanette Dillinger. So wurde das Haus als Beispiel der regionalen Baukultur in den 1990er Jahren saniert, umgebaut und hergerichtet und dient seither nicht nur als Museum und Kulturort, sondern auch für die touristische Erschließung des Saargaus.