Neues junges Format am Saarländischen Staatstheater Nachwuchs-Regisseure bringen Euripides in Saarbrücker Sparte 4 auf die Bühne – in vier Versionen

„Werkraum junge Regie“ nennt sich ein neues Format des Saarländischen Staatstheaters, das Schauspieldirektor Christoph Mehler jetzt eingeführt hat. Dahinter steckt eine feine Geste: Mehler, der als Gastdozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) Frankfurt im Bereich Regie unterrichtet, will dem Nachwuchs ermöglichen, „sich Eintritt in die Theaterwelt zu verschaffen“, indem er seinen Frankfurter Studierenden in der Sparte 4 in Saarbrücken eine Plattform bietet, um sich auszuprobieren.