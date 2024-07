Historisches Museum Saar Von der ISS ins Museum – Mathias Maurer bringt kuriose Saarland-Schätze zurück

Es ist ein kleiner Geldschein, der 77 Jahre alt ist, und inzwischen eine Reise ins All hinter sich hat. Der Saarmark-Schein von 1947 ist ein Ausstellungsstück des Historischen Museums Saar und wurde jetzt von dem saarländischen Astronauten Matthias Maurer dorthin zurückgebracht. Denn den Schein hatte er sich ebenso wie drei weitere Exponate für eine kuriose Aktion ausgeliehen. Im Zuge des Projekts „Saarland Überirdisch“ hatte er die Ausstellungsstücke mit ins All genommen. Wohlbehalten zurück auf der Erde können diese weit gereisten Exponate ab sofort von Besuchern in dem Museum am Saarbrücker Schlossplatz begutachtet werden – und man kann sich vorstellen, wie diese Stücke vor nicht allzu langer Zeit weit über dem Kopf des Besuchers im All kreisten.