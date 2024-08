Interview mit Musikprofessor Oliver Strauch „Fill in“-Macher Strauch: „Auf keinen Fall möchte ich das Festival runterkochen auf ein Provinzfestival“

Interview | Saarbrücken/Saarlouis · Das Jazz-Festival „Fill in“ ist wegen des Wetters vom Deutsch-Französischen Garten (DFG) in das Saarbrücker E-Werk verlegt worden. Ein Kraftakt in vier Tagen. Wir sprachen mit dem künstlerischen Leiter, Oliver Strauch, über seine Eindrücke und die Vorbereitungen für das kommende Jahr. Schlagzeuger Strauch ist Professor an der hiesigen Musikhochschule. Ein Professor mit guten Kontakten nach New York, von denen das Jazz-Festival profitiert.

09.08.2024 , 13:00 Uhr

Professor Oliver Strauch, künstlerischer Leiter des "fill in"-Festivals. Foto: Bülent Gündüz

Von Ilka Desgranges