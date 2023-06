Charly Hübner in Saarbrücken Professor Hübner und seine Liebe zum Raven

Parallel spielt Hübner aber auch liebenswerte Underdogs wie den einsamen Hausmeister in „Anderst schön“. Und offenbart dabei eine solche wortlose Empathiefähigkeit und geradezu kindliche Verletzlichkeit, dass man heulen könnte, derweil er stoisch bis verdutzt in die Welt guckt. Und dann gibt’s die Momente, in denen Hübner das Gesicht eines solchen stillen Dulders zur Seelenlandschaft wachsen lässt, die sichtbar macht, wie es den armen Kerl innerlich zerreißt – in Großaufnahme wiederholt zu bewundern im Kinofilm „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“, den Hübner jetzt am Montag im Kino achteinhalb vorstellte.