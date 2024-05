Traditionsreiche Veranstaltung Elfjährige aus Merzig gewinnt Landesvorlesewettbewerb in Saarbrücken

Der 65. Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Landesentscheid Saarland fand am Mittwoch bei der Saarbrücker Zeitung in Saarbrücken statt. Anke Birk von der Buchhandlung Bücher König, Andrea Wolf, Geschäftsführerin des Börsenvereins, Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, und Dietmar Klostermann von der Saarbrücker Zeitung begrüßten die Gäste. Zuerst lasen die acht Teilnehmer selbst gewählte Texte vor, bevor es in die zweite Runde ging. In der zweiten Leserunde wurden die Schülerinnen und Schüler aus dem sechsten Schuljahr in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und lasen einen ihnen unbekannten Text vor.