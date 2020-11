18. November : Infotag der Hochschule der Bildenden Künste

Saarbrücken Die Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) bietet am Mittwoch, 18. November, von 10 Uhr bis 16 Uhr einen Informationstag an. Die Veranstaltung wendet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler, die sich auf eine Aufnahmeprüfung an der Hochschule vorbereiten möchten.

Wegen Corona läuft der Informationstag online ab. Man kann sich umfassend über alle Studiengänge informieren, im Rahmen einer Online-Mappenberatung können künstlerische und gestalterische Arbeiten mit Professorinnen und Professoren der Hochschule individuell besprochen werden.