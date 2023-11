Konzert von Konstantin Wecker in der Congresshalle Saarbrücken Wecker, die frühere Rampensau, lässt es heute poetischer klingen

Vor dem Konzert von Konstantin Wecker mit seiner Band in der Saarbrücker Congresshalle am Freitagabend ist der Soundcheck für 18 Uhr angesetzt, aber Jo Barnikel, Weckers Pianist, Arrangeur und musikalischer Leiter, ist schon lange vor der Zeit auf der Bühne und testet Technikelemente, die am Nachmittag aufgebaut wurden. Eine komplette Lkw-Ladung mit Boxen, Mischpulten und vor allem mit umfangreichem Instrumentarium muss installiert werden. Dabei ist auch Weckers Bösendorfer-Flügel, den er mit auf Tour nimmt.