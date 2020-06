Webinar : Doku und Diskussion zur DDR-Diktatur

Saarbrücken Am Mittwoch, 3. Juni, um 18.30 Uhr lädt die Union Stiftung zur Online-Diskussion in Form eines Webinars im Anschluss an die Online-Filmvorführung „Gesicht zur Wand – Eine Dokumentation über die Traumata der DDR-Diktatur“ (bis Mittwoch abrufbar im Internet) ein.

Der Drehbuchautor und Regisseur des Dokumentarfilmes, Stefan Weinert, und der Zeitzeuge und Landesbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarland, Karsten Dümmel, werden mit dem Publikum diskutieren. Das Webinar, zu dem man sich anmelden muss, beschäftigt sich mit den persönlichen Traumata der DDR-Diktatur und der Erinnerungskultur an die zweite deutsche Diktatur.