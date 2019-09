Wayne Hussey in Saarbrücken : „Klingt gut – aber nicht so gut wie ich“

Saarbrücken Wayne Hussey, einst bei Dead Or Alive, The Sisters of Mercy und The Mission, trat solo in Saarbrücken auf.

Von Sebastian Dingler

Der Name Wayne Hussey mag vielleicht nicht vielen etwas sagen, seine Ex-Bands aber schon: Seine Karriere begann er bei Dead or Alive, die später einen Riesenhit mit „You Spin Me Round“ hatten. Dann wirkte er als Gitarrist und Songschreiber mit bei Sisters of Mercy, ehe er selbst Frontmann wurde bei der von ihm gegründeten Band The Mission. Nicht nur bei Dead or Alive verpasste er die größten Erfolge, auch Sisters of Mercy starteten erst nach Husseys Abgang so richtig durch. Deshalb tritt diese Band nächsten Monat im Luxemburger Atelier auf, während sich Wayne Hussey (61) mit dem Kleinen Klub der Saarbrücker Garage und etwa 60 Zuschauern begnügen musste.