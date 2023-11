Festival bekommt neues Gesicht Warum das gewohnte Primeurs-Festival in diesem Jahr ausfällt

So positiv kann man das auch sehen: „Das Festival Primeurs wächst“. Das steht über einer Pressemitteilung des Saarländischen Staatstheaters. Der nicht eingeweihte Besucher dürfte dasselbe Phänomen freilich eher so wahrnehmen: Das Festival Primeurs, das seit 2007 französische Gegenwartsdramatik in Saarbrücken vorstellt, fällt aus, jedenfalls in der gewohnten Form. Denn üblicherweise hieß es im November: Bühne frei für szenische Lesungen neuer Stücke, für Hörspiele, Werkstattinszenierungen, Publikumsgespräche, Autorentreffen.