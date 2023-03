„Warum hältst Du mich nicht fest“ Das macht Schlagerstar Angela Branca aus dem Saarland heute

Ormesheim · Angela Branca war ein Schlagerstar aus dem Saarland. Ihr Auftritt zur Vorentscheidung zum „Grand Prix d‘ Eurovision – ein Lied für München“ ist in dieser Woche genau 40 Jahre her. Was macht die 67-Jährige, die in Ormesheim lebt, heute?

25.03.2023, 13:12 Uhr

Sportlich und agil: Saar-Schlagerstar Angela Branca, 67, im Garten ihres Hauses in Ormesheim. Foto: Kerstin Rech

Von Kerstin Rech

Nach Ormesheim im idyllischen Mandelbachtal führt mich der Weg. Hier treffe ich Angela Branca, eine der bekanntesten Sängerinnen des Saarlandes. Während ich die Stufen zum Eingang hochsteige, öffnet sie schon die Tür. Sie hat mich erwartet. Der Empfang ist herzlich und bald schon sitzen wir bei Kaffee und Kuchen zusammen im Esszimmer.