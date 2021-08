Gala für Pferdefans : Pferdeshow „Cavalluna“ kommt mit neuer Produktion nach Saarbrücken

Eine Garrocha der Equipe Sebastián Fernández, die bei der Cavalluna-Show „Celebration“ im März 2022 in Saarbrücken zu sehen sein wird. Dabei spielen lange Stäbe eine große Rolle. Foto: Cavalluna/APASSIONATA World GmbH

Saarbrücken Die Pferde der Cavalluna-Truppe scharren nach eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause mit den Hufen. Im Oktober beginnt die „Celebration!“-Tournee, die im März 2022 in der Saarbrücker Saarlandhalle ankommt. Worauf können sich die Pferdeliebhaber im Saarland freuen?

Von Marko Völke

Von magischen Freiheitsdressuren, bei der Pferde ohne Zügel durch die Manage laufen, über fröhliche Comedy und schillernde LED-Nummern bis hin zu actionreichem Trickreiten – um ihre Rückkehr auf die Bühnen Europas gebührend zu feiern, verspreche die Pferdegala „Cavalluna“ (früher bekannt unter dem Namen „Apassionata“) ihren Besuchern eine „fulminante Show“, sagte Geschäftsführer Johannes Mock-O’Hara der SZ. Die neue Tour „Celebration!“ sei eine Zusammenstellung der schönsten szenischen und reiterlichen Highlights der vergangenen Programme, die der Emmy-nominierte Kreativdirektor Klaus Hillebrecht entworfen habe. Der Startschuss soll am 23. Oktober im sächsischen Riesa fallen. Insgesamt stehen rund 20 Städte im In- und Ausland auf dem Tourplan. Vom 18. bis 20. März kommenden Jahres sind insgesamt fünf Vorstellungen in der Saarlandhalle in Saarbrücken geplant.

Die Pferdegala gilt seit vielen Jahren als eine der erfolgreichen Shows in Europa und hat Hunderttausende Zuschauer angezogen. Doch dann kam die Pandemie, die für das Unternehmen und die Darsteller eine schwere Zeit gewesen sei, sagte Mock-O’Hara. „Bedingt durch Corona ist unser Showbetrieb zum ersten Mal in seinem fast 20-jährigen Bestehen gut anderthalb Jahre zum Stillstand gekommen.“ Das Team sei durch die diversen Verschiebungen der Vorstellungen vor große Herausforderungen gestellt worden. „Der logistische und planerische Aufwand, der hinter den pompösen Programmen steckt, und vor allem auch die lange Vorplanungszeit machten es den Show-Machern nicht leicht, sich den ständig variierenden Bedingungen der letzten Monate anzupassen“, sagte Mock-O’Hara. Cavaluna-Pressesprecherin Siri Paratsch ergänzte: „Glücklicherweise musste keiner unserer Mitarbeiter Corona-bedingt entlassen werden.“ Die Reiter und Tänzer seien aber „Freiberufler, die in den Lockdowns wie viele andere Künstler auch wenig zu tun hatten beziehungsweise teilweise versucht haben, die Zeit mit Nebenprojekten zu überbrücken“. Zudem mussten sie weiterhin täglich ihre Tiere versorgen. Manche Equipen hätten ihren Bestand an Pferden leider ausdünnen müssen, beklagte Paratsch.

Die Show-Pferde seien aber weiterhin alle im Besitz der Equipen und würden in der neuen Show wieder zu sehen sein. Genau wie für die Menschen sei es übrigens auch für sie eine Umstellung gewesen, von heute auf morgen den heimischen Stall nicht mehr zu verlassen, sagte die Sprecherin. Und ergänzte: „Sie sind, anders als reine Freizeitpferde, Sportler, die entsprechend gefordert werden müssen. Sonst wird ihnen langweilig.“ Deshalb hätten die Reiter mit den Tieren zu Hause weitertrainiert und auch neue Lektionen erarbeitet, um die Pferde gesund zu erhalten und ihren Ansprüchen entsprechend auszulasten.

„Alle können es kaum erwarten, wieder loszulegen“, sagte Paratsch. So gibt es in der neuen Show ein Wiedersehen mit den zweibeinigen Stars wie Bartolo Messina, Sylvie Willms, den Teams um Luis Valença und Sebastián Fernández, den Trickreitern der Equipe Hasta Luego und der Familie Giona sowie ihren Vierbeinern, die von imposanten Friesen über elegante Araber bis hin zum niedlichen Mini-Pony reichen. Geschäftsführer Mock-O’Hara sagte, dass „Cavalluna“ mit der Produktion nun „den Neubeginn und das Ende dieser düsteren Zeit angemessen feiern“ wollen. So sei „Celebration!“ in ihrem Umfang und Anspruch wohl eine der größten Produktionen, die das Unternehmen bisher auf die Beine gestellt habe.

„Das Programm der Shows selbst wird durch Corona nicht beeinflusst. Vielmehr werden es die Ein- und Auslasssituationen sowie unter Umständen regierungsseitig geforderte Vorkehrungen sein, denen wir als Veranstalter nachkommen müssen und werden“, sagte Siri Paratsch. Da die Hygienemaßnahmen von Stadt zu Stadt variieren könnten, arbeite man eng mit den jeweiligen Arenen zusammen. So müssten alle Zuschauer – auch Minderjährige – entweder geimpft, getestet oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis vorlegen.

Die Proben für die Tour würden von den momentanen Umständen nicht beeinflusst, ergänzt die Sprecherin: „Alle unsere Mitarbeiter und Künstler werden vollständig geimpft sein, sobald es wieder losgeht, um jedwedes Risiko bestmöglich auszuschließen.“ Deshalb könnten die Proben ganz normal durchgeführt und die einstudierten Szenen „dann hoffentlich sehr bald einem großen Publikum präsentiert werden“, erklärte Paratsch.