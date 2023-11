Porträt von Volker Carl Jacoby Ein Mann, der mit Lourdes-Wasser getauft wurde

Nicht weit hinter der Grenze, in einem kleinen französischen Dorf, wohnt Volker C. Jacoby. Hier breitet sich die Kreativität des Dichters, Kabarettisten, Liedermachers, Sprechers bei Hörspielen und Synchronsprechers, Pastors und ehemaligen Journalisten beim Saarländischen Rundfunk ungehindert aus. In seinem Haus bewohnt er die obere Etage und teilt sich die Räumlichkeiten mit gut und gerne 20 000 Büchern und einer unübersehbaren Zahl an Erinnerungsstücken. Zu jedem Einzelnen kann er aus dem Stegreif eine Geschichte hervorzaubern.