Bedeutendstes Museum des Saarlandes Was hinter der "temporären Schließung" der Saarbrücker Modernen Galerie steckt

Wirklich überraschen kann diese Schließung nicht, doch dass die Führungsspitze der Stiftung Kulturbesitz die Öffentlichkeit so wenig offensiv darauf vorbereitete, verblüfft dann schon. Denn bereits seit Monaten laufen Sanierungsarbeiten an der Außenhaut der Modernen Galerie, und dass irgendwann auch Innenräume betroffen sein könnten, war, wie man erfährt, allen klar. Für Besucher war und ist die Situation schon lange unkommod: Das bedeutendste Museum des Landes präsentiert sich als ungastliche Dauerbaustelle, eingerüstet und mit Netzen verhängt, im Sommer liefen sogar Wartungsarbeiten an den Platten mit einem riesigen Kran auf dem Museums-Vorplatz.