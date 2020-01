Musikfestspiele Saar : In der Kürze liegt jetzt die Festspiel-Würze

In der Kürze liegt jetzt die Festspiel-Würze

Ein Konzert des BBC-Orchesters und ein Abend mit Ulrich Noethen sind Höhepunkte der Saar-Musikfestivals 2020.

Diese merkliche Schrumpfung im Vergleich zu den früheren, von Gründer Robert Leonardy verantworteten Festspielen, war einerseits unvermeidlich. Schließlich wurde ein Hauptteil der Landeszuschüsse gestrichen, auch um das neue Festival „Resonanzen 2020“ zu etablieren, das ebenfalls dieses Jahr im Oktober ansteht. Andererseits wollte die nächste Musikfestspiel-Generation bewusst überschaubarer und profilierter Programm machen. Das Festival alter Façon litt zuletzt nicht nur an der über Monate gestreckten Laufzeit, sondern auch darunter, dass sich unter den Ländermotti quasi alles subsumieren ließ. Dazu wollte das Festival-Leitungstrio – Bernhard Leonardy, Eva Karolina Behr und Karin M. Piening – auch ein jährliches Festival, um „sichtbarer“ zu sein. Weg also vom einstigen Zweijahresturnus.

Aus dem Trio wurde nun aber offenbar ein Duo. Im Programmblatt laden jedenfalls nur noch Leonardy junior und Eva Karolina Behr namentlich zu den Konzertbesuchen ein. Im Themenfokus: Ob sich Natur und Industrie versöhnen lassen? Für das einstige Land der Schlote und Fördergerüste sicher eine Frage mit Brisanz. Man darf gespannt sein, welche Antworten sich in der Musik finden lassen.

Auffällig zudem: Ein Akzent liegt klar auf der jüngeren Generation – bei den Musikern und Künstlern, aber auch bei dem Publikum, das man (zusätzlich) erreichen will. Wie schon bei der vorigen Ausgabe wird es, am 5. Juni, am Weltumwelttag, deshalb ein Fridays-for-Future-Konzert geben mit der Deutschen Radio Philharmonie unter Joseph Bastian und einem Beethoven-Programm, passend natürlich zum Jubeljahr des Groß-Komponisten.