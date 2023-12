In Saarbrücken und St. Ingbert Flotte Filme beim „Kurzfilmtag“

Die Idee kommt ja aus Frankreich: Dort erfand man 2011 einen Tag, der sich dem Kurzfilm widmet – passenderweise am 21. Dezember, dem kürzesten Tag des Jahres. „Le jour le plus court“ heißt die cineastische Initiative, die es seit 2012 als „Kurzfilmtag“ auch hierzulande gibt. Im Saarland kann man am Donnerstag einiges sehen: Das Saarbrücker Kino Achteinhalb zeigt ab 19 Uhr zusammen mit dem Saarländischen Filmbüro unter dem Titel „Travelling Großregion“ 13 kurze Filme von acht Kunst- und Filmhochschulen, unter anderem von der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK). Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher sind dabei und berichten von ihrer Arbeit. Danach gibt es einen kleinen Umtrunk im Foyer – es ist der letzte Filmabend im Achteinhalb in diesem Jahr, am 8 Januar geht es weiter.