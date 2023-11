Meinung Die Saarlandmuseum-Chefin fährt einen riskanten Kurs

Zum einen fehlt das Thema Klassische Moderne komplett, was die Moderne Galerie, die im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit rund ein Drittel ihrer Besucher einbüßte, weitere Frequenz kosten dürfte. Auch muss man, um in der Museums-Top-Liga und im touristischen Sektor mitzuspielen, wo sich die Moderne Galerie nun mal von Jahn platziert wissen möchte, kontinuierlich plakative Signale senden. Nichts verblasst schneller als Profil und Standing, wenn ausstrahlungsstarke Projekte vor allem im Kernsegment ausbleiben. Punkten könnte Jahn durchaus auch mit Themenausstellungen, die durch rasante Thesen auffallen. Doch auch hier klafft eine Leerstelle in ihrem bisherigen und in ihrem nächsten Spielplan. Zwar holt Jahn mit Candice Breitz und Chiharu Shiota internationale Stars nach Saarbrücken, allerdings mit Projekten, die bereits andernorts präsentiert wurden. Dafür gibt es in der Kunstwelt, für die Brandneues und Originäres die Währung ist, kaum Lorbeeren.