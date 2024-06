Deutsch-Französisches Festival im zweiten Jahr Ode an die Freude ganz ohne Beethoven in Völklingen und Petite Rosselle

„Es wird alles genau so wie beim letzten Mal. Nur viel besser!“, ulkt Julien Blondel. Ganz so simpel ist es nicht. Denn ein paar Änderungen hat sich das „Netzwerk Freie Szene Saar“, das seit Corona vor kreativem Schaffensdrang schier explodiert, schon ausgedacht für die zweite Ausgabe seiner „Ode to Joy“, auf Deutsch: „Ode an die Freude“. Wobei das Ganze nix mit Beethoven zu tun hat, aber sehr viel mit der deutsch-französischen Freundschaft, die hier gefeiert wird.